En ny gidselaftale i Mellemøsten kan snart være på plads.

800 dømte og mistænkte, hvor 100 blandt andet sidder indenfor mord, skal løslades mod frigivelsen af 40 gidsler af blandt andet kvindelige soldater. Men det er alt andet end en god aftale for Israel.

Lige nu mener man, at der er 50/50 for at aftalen kommer i hus, mener en israelsk embedsmand.

Ifølge B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino, så kan man mærke, at man kommer tættere på frigivelsen af flere.

»Der er lidt mere ro på nu. Og nu er vi kommet lidt nærmere våbenhvileforhandlinger,« lyder det fra B.T.s Mellemøstkorrespondent Jotam Confino.

Det er flere israelske medier, herunder TOI, som beskriver det konkrete forslag, men forslaget vækker undren.

»Det er en utrolig dårlig aftale for Israel, det er 800 fanger, hvor 100 sidder indenfor mord mod 40 gidsler, som er taget til fange af Hamas. Det er en langt dårligere vilkår for Israel end den første aftale,« siger Jotam Confino og fortsætter:

»Hamas er langt mere svækket nu, end da konflikten udbrød. Israel har ifølge rapporter ødelagt omkring 80 % af Hamas' krigsstyrke. Derfor er det opsigtsvækkende, at det omvendt er Israel, som er mere tilbøjelig til at gå på kompromis, selvom de har overtaget.«

Jotam Confino fortæller, at det her forslag fra Israel, vidner om, at de er mere desperate end Hamas.

»Det er en forfærdelig situation for palæstinenserne. Israel bekymrer sig mere om deres gidsler end Hamas om de civile, som risikere at blive ramt. For Hamas' situation under jorden er langt bedre end de civiles over jorden.«

Røgsky efter bombardement fra Israel i byen Rafah i det sydlige Gaza. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Røgsky efter bombardement fra Israel i byen Rafah i det sydlige Gaza. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det er fortsat kun israelske medier, som melder om betingelserne. Men man kan godt kan regne med, at tallene er i den kaliber, mener Jotam Confino.

Men selvom Israel giver sig meget i forslaget, så er det ikke sikkert, at det bliver en realitet.

Et svar fra Hamas forventes at tage flere dage på grund af problemer med at kommunikere med Hamas-leder Yahya Sinwar, som menes at gemme sig under det sydlige Gaza.

Israelske embedsmænd har sagt, at Hamas' politiske ledelse i Qatar ikke er i stand til at acceptere eller afvise en aftale uden Sinwars grønt lys, hvilket bremser forhandlingerne.

Hvis Hamas ender med at sige ja, så skal den israelske regering dog stadig stemme om det, når delegationen kommer hjem til Tel Aviv.

»Der er flere hardliners i regeringen. De vil under ingen omstændigheder forhandle med Hamas. Derfor bliver det interessant om, hvor mange der vil stemme imod dette forslag,« siger Jotam Confino.

Gidselforhandlingerne betyder også, at der også vil være midlertidig våbenhvile. Her vil der komme seks ugers våbenhvile og der vil kunne komme mere nødhjælp ind i Gaza-striben.

»Permanent våbenhvile, det er vi langt fra,« lyder det fra B.T.s Mellemøstkorrespondent.

Israel fortsatte med at afvise Hamas' krav om en fuldstændig militær tilbagetrækning og en permanent våbenhvile, da man mener, at Hamas ikke skal kunne fortsætte deres spor.

»Det er hverken fred eller fredsforhandlinger, det er midlertidigt våbenhvile,« slutter Jotam Confino af med.