Beboerne i en landsby i Ohio har endnu ikke kunnet vende tilbage til deres hjem efter en voldsom togulykke fredag.

Det skyldes, at brandmyndighederne i byen East Palestine frygter nye eksplosioner og yderligere spredning af giftig gas, beretter CNN.

Toget kørte af sporet fredag aften og skabte en enorm eksplosion og efterfølgende en meget voldsom brand, som kunne ses langt væk. I røgen var også giftige kemikalier.

Mandag opretholdt myndighederne en evakueringszone på cirka 1,6 kilometer fra ulykkesstedet.

Det betyder, at 5.000 mennesker fortsat ikke er i stand til at vende tilbage til deres hjem.

Nu er man i gang med at dræne de fem involverede togvogne for kemikaliet vinylklorid, som er et brændbart, giftigt og kræftfremkaldende stof.

Det gør man ved at lave fem mindre, kontrollerede sprængninger for at slå hul på vognene, hvorefter kemikaliet vil løbe ud.

Her vil man så sætte ild til det, men det er endnu uvist, hvornår beboerne kan vende tilbage.

»Vi har virkelig ikke en tidshorisont på det,« siger Scott Deutsch fra togoperatøren Norfolk Southern ifølge CNN.

Planen er at gøre status tirsdag morgen amerikansk tid.