En tragedie indtraf på bagsædet af en bil, da den 4-årige amerikanske dreng Jarion Walker skød sig selv i hovedet med en pistol.

Ulykken skete lørdag formiddag den 29. januar, da drengen fik fat i en pistol i bilen, mens hans forældre sad på forsædet og røg marijuana.

Og det fik fatale konsekvenser, da drengen skød sig selv i panden, skriver det amerikanske medie Fox News.

I mandags slog en obduktion af barnet fast, at skuddet var affyret af ham selv, da kuglen var gået igennem panden lige ovre højre øjenbryn, og at der var et kontaktsår fra pistolen.

Efter skuddet blev drengen hastet på hospitalet, hvor han senere døde af sine kvæstelser.

Barnets forældre indrømmer, at de røg marijuana i bilen, og at de hørte skuddet fra bagsædet. Men forældrene er ikke blevet arresteret.

»Jeg synes ikke, at det er passende at arrestere nogen på det her tidspunkt,« siger sherif Joseph Lopinto og uddyber:

»De har jo lige mistet et barn, og det var bestemt ikke bevidst på nogen måde.«