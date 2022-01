Sydkoreanske redningsfolk har siden tirsdag, hvor en bygning i byen Gwangju delvis kollapsede, ledt ihærdigt efter seks forsvundne bygningsmedarbejdere.

Men torsdag er det lykkes at finde frem til en mand i en bunke af snavs og brækket beton. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Besætninger forsøger nu at rydde murbrokkerne ud for at komme frem til manden, men det er endnu ikke bekræftet, om han er i live eller om han er en af de forsvundne arbejdere.

Samtidig frygter man for bygningens stabilitet, og derfor har man bremset flere redningsarbejderes arbejde i deres søgen.

I stedet planlægger man nu at indsætte ubemandede gravemaskiner for at rydde murbrokkerne og bruge net og andre sikkerhedsforanstaltninger, hvis bygningen smuldrer yderligere.

Kollapset skete tirsdag, hvor omkring ti køretøjer blev ødelagt, og beboere i næsten 200 nærliggende huse og butikker blev tvunget til at evakuere efter sammenbruddet. I alt var 394 arbejdere ansat på byggepladsen inklusiv de seks, der fortsat er savnet efter ulykken.

Præsident Moon Jae-in beordrede embedsmænd til grundigt at undersøge årsagen til sammenbruddet og komme med nye sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lignende ulykker.

Nogle eksperter har spekuleret i, at der ikke blev givet tid nok til, at betonen kunne tørre og stivne helt i det kolde og snedækkede vejr.

HDC, som er hovedentreprenøren for projektet, har udsendt en erklæring, hvor de »beklager dybt over for de savnede mennesker, deres familier og borgerne i Gwangju,« men de har ikke kommenteret specifikt på, hvad der forårsagede sammenbruddet.