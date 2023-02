Lyt til artiklen

Myndighederne i New Zealand har fundet 3,2 ton kokain, der svømmede rundt i store baller i Stillehavet. Kokainen er hele 2,2 milliarder kroner værd, hvis det nåede frem til gadesælgerne.

Det menes, at det store fund var bestemt for det australske marked.

Politiet i New Zealand siger i en udtalelse, at de har hævet kokainen fra Stillehavet i en operation med det lokale toldvæsen og New Zealands flåde. Det skriver abc.net.au.

Ifølge politikommissær Andrew Coster så kan vigtigheden af at standse narkotikummet ikke undervurderes.

»Det er et af de største beslaglæggelser af illegal narkotika, der er sket i dette land,« siger han.

»Det er ingen tvivl om, at det giver et alvorligt tilbageslag for de producenter fra Sydamerika, der står bag.«

Coster siger også, at med den store mængde, der her er tale om, er det naturligt at tro, at det er bestemt for det australske marked.

Der er ikke blevet foretaget nogle anholdelser, men Coster siger, at politiet er i gang med at spørge deres internationale partnere.

Bill Perry fra toldvæsenet i New Zealand siger, at opdagelsen af den store mængde kokain viser, at området ikke er undtaget fra de store, organiserede narkosmugleres ruter.