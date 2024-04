Det mest bemærkelsesværdige er måske i virkeligheden, at Lodi Parachute Center stadig har åbent.

Skiltet med ordet 'Skydive' og de tre røde pile står således stadig og frister ved den stærkt trafikerede vej mellem San Francisco og Sacramento i den amerikanske stat Californien.

På trods af at hele 28 mennesker ifølge lokalmediet SF Gate har mistet livet, efter at de havde købt et faldskærmsudspring hos selskabet.

Ja, 28 dødsfald gennem årene.

Den første registrerede dødsulykke hos Lodi Parachute Center fandt sted i 1985, mens det senest gik helt galt i 2021.

Og den dag i dag er faldskærmsklubben altså stadig åben.

Ved flere lejligheder er der endda blevet sendt nye fly op med udspringere kort efter de fatale ulykker.

Den mangeårige ejer af Lodi Parachute Center, Bill Dause, har ikke ønsket at udtale sig til SF Gate i forbindelse med den nye artikel.

Men så sent som i 2021 lød det fra ham, efter at 57-årige Sabrina Call mistede livet, fordi hendes faldskærm filtrede sig sammen.

»Vi er kede af det, men det er som ved en bilulykke eller lignende: Man må bare blive ved.«

Eller som det lød i 2016, da både den 25-årige faldskærmsinstruktør Yong Kwon og den 18-årige gæst Tyler Turner styrtede til jorden, hvorefter nye udspringere fortsat blev sendt afsted.

»Det var ikke fordi, at vi ikke kunne lide fyren eller ikke var interesseret i ham, at vi ikke stoppede,« sagde Bill Dause dengang:

Der er ikke gjort meget ud af skiltningen ved Lodi Parachute Center. Foto: Google Maps

»Vi stoppede ikke, fordi livet går videre.«

Men hvorfor er Lodi Parachute Center ikke blevet lukket af myndighederne oven på de mange dødsulykker?

SF Gate skriver, at en luftfartsmyndighed som Federal Aviation Administration (FAA) i virkeligheden har begrænsede muligheder for at gribe ind, da der ikke findes mange regulativer for området.

Hverken for instruktører eller selskaber.

Samtidig føres der heller ikke nogen grundig statistisk over for eksempelvis antallet af udspring over for antallet af ulykker.

Heller ikke en stribe klager fra gæster hos Lodi Parachute Center har ikke ført noget med sig.

Sagen er yderligere speget af, at selskabet slet ikke er medlem af den landsdækkende organisation for faldskærmsklubber i USA, hvilket har gjort kontrol endnu mere besværligt.

Hvilket den føderale vagthund National Transportation Safety Board har kritiseret igennem flere år. Uden at det har ført til ændringer.

Dødsulykker granskes dog. Men kun i forhold til basale ting som eksempelvis pakningen af faldskærmen.

»FAA efterforsker ikke for at fastslå årsagen til hændelsen,« lyder det i en udtalelse fra organisationen.

Alligevel fik moren til førnævnte Tyler Turner i 2021 tildelt en erstatning på hele cirka 275 millioner kroner ved en retssag.

Francine Turner fortæller til SF Gate, at hun endnu ikke har modtaget en krone fra Lodi Parachute Center.

Hvor der dagligt bliver sendt nye faldskærmsudspringere afsted.