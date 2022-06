Lyt til artiklen

Det er 10 år siden, USA blev rystet af masseskyderiet på grundskolen Sandy Hoook i Newtown i delstaten Connecticut.

20-årige Adam Lanza dræbte først sin mor, som han boede sammen med, hvorefter han kørte de otte km til skolen, hvor han selv havde gået.

Inde på skolen forvandlede han en helt normal dag til et regulært helvede.

I løbet af 11 minutter skød og dræbte han 20 elever og seks ansatte, herunder rektoren, med sit medbragte automatvåben før han tog sit eget liv.

Men spørger man amerikanske Kelley Watt, så er masseskyderiet aldrig sket.

Det skriver Insider.

Den amerikanske kvinde har nemlig brugt det seneste årti på at 'efterforske' masseskyderiet på Sandy Hook, og ifølge Insider indebærer det at sende en lang række chikanerende beskeder til ofrenes familier.

Og det er hun eftersigende stolt af.

I borgen 'Sandy Hook: An American Tragedy and the Battle for Truth' har journalisten Elizabeth Williamson nemlig interviewet Kelley Watt og spurgt ind til hendes teorier.

Det viser sig, at Kelley Watt blandt andet mener, at forældrene til ét offer græd for lidt til, at skoleskyderiet kunne være sandt.

En anden teori lyder, at flere af forældrene ifølge Kelley Watt var for gamle til overhovedet at have børn i den alder.

Derfor har hun brugt adskillige år på at bevise, at Sandy Hook-skyderiet aldrig fandt sted, og det er altså sket ved at gå hårdt til de efterladte.

»Jeg er stolt af, hvad jeg har gjort, og hvad jeg bliver ved med at gøre,« siger hun i bogen.

Skoleskyderier og USA's våbenlov er endnu engang blevet veldebatteret i 'frihedens land', efter en 18-årig mand 24. maj gik ind på Robb Elementary School i den lille by Uvalde og dræbte 21 mennesker.