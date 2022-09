Lyt til artiklen

Straffen for at slå løs på kvinder, har i dette tilfælde vist sig at være betydelig.

En mand, som anførte et grumt angreb på fire kvinder, der sad og spiste på en restaurant i Kina, er således blevet dømt til 24 års fængsel.

Chen Jizhi blev fundet skyldig i overfaldet i den nordøstlige by Tangshan i juni måned.

Det begyndte, da en af kvinderne aflog hans tilnærmelser. Det skriver BBC.

I alt 27 mænd blev dømt for volden. De brugte flasker, stole og næver til at banke kvinderne.

Hele affæren gik viralt. Det satte en debat om kvindernes rolle i Kina igang.

Efter angrebet blev to af kvinderne indlagt på hospitalet i intensiv pleje.

Chen fik, foruden de 24 år i fængsel, en bøde på 343.000 danske kroner.

Alle de andre blev idømt mellem seks måneder og 11 års fængsel.