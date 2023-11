En ung sydkoreansk kvinde skal i fængsel på livstid for at have dræbt en fremmed 'ud af nysgerrighed.'

Det skriver BBC.

23-årige Jung Yoo-jung havde altid været besat af krimiserier og bøger.

En besættelse, der voksede sig så intenst i hende, at hun selv måtte prøve at slå en ihjel.

Derfor lagde hun en uhyggelig plan.

På en app for online lektiehjælp forsøgte hun at komme i kontakt med mere end 50 mennesker, primært kvinder, der kunne tilbyde undervisning i eget hjem.

I maj fik hun desværre gevinst, da en 26-årig kvinde trådte til.

Med aftalen i hus, mødte Jung Yoo-jung dernæst op på den 26-åriges adresse iført en skoleuniform og en kniv.

I stedet for at modtage lektiehjælp, stak hun sit offer mere end 100 gange, og fortsatte selvom den 26-årige kvinde allerede var død.

Og der stoppede hun ikke.

For efter knivstikkeriet parterede hun liget, tog en taxa og smed resterne af den unge kvinde i en flod.

Jung Yoo-jung blev anholdt kort efter hændelsen, da taxachaufføren havde tippet politiet om en mistænkelig kunde, der havde medbragt en blodig kuffert på turen.

Den frygtelige forbrydelse har siden chokeret Sydkorea, hvor anklagerne i sagen gik efter dødsstraf til den unge kvinde.

Det blev således ikke tilfældet, men til gengæld kommer hun til at sidde fængslet resten af sit liv.

Selv har den 23-årige erkendt sin forbrydelse, og indrømmet, at interessen for at begå et mord stammede fra sin opsættelse med True Crime-universet.