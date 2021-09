»Med denne video siger jeg farvel til jer alle,« siger Najma Sadeqi med tårer i øjnene.

Den 20-årige afghanske kvinde, der læste til journalist i Kabul, var videoblogger på det den afghanske afdeling af mediet Insiders YouTube-kanal.

Hendes sidste video blev optaget kun fire dage efter, Taliban tog magten i landet, skriver Dagbladet.

I videoklippet er hun klædt i sort og har dækket sit hår. Hun sidder på kanten af ​​sin seng og forklarer, at hun er bange for at gå på gaden under Taliban-styret og beder folk om at bede for hende.

Efter overtagelsen begyndte hun at modtage truende beskeder fra ukendte mænd. De var ikke glade for, at hun var journalist og optrådte på offentlige videoer.

Ifølge hendes søster var den unge youtuber på vej til lufthavnen for at vise beskederne til amerikanerne i håb om at få en plads på et fly ud af landet, det nåede hun desværre ikke at få.

For kort tid efter blev hun dræbt under en eksplosion i lufthavnen i Kabul. Det var terrorgruppen ISIS-K, der stod bag angrebet. 170 mennesker døde.

Najma Sadeqi skulle angiveligt være ved at lave en video fra lufthavnen, da hun døde.