En fransk pige på 16 år er død efter smitte med coronavirus.

Pigen skulle ikke have lidt af anden alvorlig sygdom, før hun blev smittet.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB ifølge Dagbladet.

»Det er ikke til at bære. Vi skulle jo bare have haft et helt almindeligt liv, siger den afdøde piges mor ved navn Sabina til det franske nyhedsbureau AFP.

Pigen, som i de franske medier bliver omtalt som Julie A., boede i Paris. Hun er det hidtil yngste offer for coronavirus i Frankrig.

Sabina har fortalt til franske medier, at hendes datter for en uge siden begyndte at hoste. I lørdags blev hun stakåndet og indlagt på et sygehus.

Her blev pigen testet positiv for coronavirus.

Desværre forværredes hendes tilstand, og torsdag døde hun.

»Fra starten blev vi fortalt, at virussen ikke er farlig for unge mennesker. Vi troede på det, som alle andre,« siger den knuste mor.

