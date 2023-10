En 15-årig dreng er blevet stukket med en kniv ved Nørrebro Station i København.

Det oplyser Københavns Politi på X.

Drengen er alvorligt tilskadekommen.

Stefan Ladeby, der er vagtchef ved Københavns Politi siger:

»Vi fik en anmeldelse klokken 12.06 om, at en mand er blevet stukket med en kniv. Vi er til stede med et passende antal folk på stationen. Han er blevet bragt til traumecentret på Rigshospitalet,« siger vagtchefen, der ikke kan udelukke, at knivstikket er banderelateret.

Der er ingen anholdte i sagen.

Nørrebro Station har været lukket helt ned. Togene er begyndt at køre igen, men de standser i øjeblikket ikke ved Nørreport Station, meddeler Københavns Politi.

B.T.s reporter på stedet fortæller, at der er meget politi til stede ved Nørrebro Station, som er helt afspærret.

Betjentene er i gang med at afhøre vidner.

Politiet efterlyser vidner, som skal kontakte 114.