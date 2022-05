Er det gennembruddet, der kan fælde Madeleine McCanns kidnapper?

Præcis 15 år efter, at den lille britisk pige forsvandt sporløst under en familieferie i Portugal, afslører tysk politi, at der er nye spor i sagen.

Rester af hendes nattøj er angiveligt fundet i den mistænkte tyskers bil.

»Vi har fundet nye fakta og nye beviser. Det er ikke retsmedicinske beviser, men beviser. Og på grund af beviserne er vi sikre på, at han dræbte Madeleine McCann.«

Det er denne bil, som den mistænkte kørte i på det tidspunkt, hvor Madeleine McCann forsvandt. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere Det er denne bil, som den mistænkte kørte i på det tidspunkt, hvor Madeleine McCann forsvandt. Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Det siger den tyske efterforskningsleder Hans Christian Wolters i et interview med den portugisiske tv-kanal CMTV på dagen, hvor Kate og Gerry McCann markerede, at det er 15 år siden, de sidst så deres datter.

Forældrene har aldrig opgivet håbet om at få deres hende hjem i live, men gennem de seneste år har den pædofil- og voldtægtsdømte Christian Brueckner været mistænkt i sagen.

Han afsoner i øjeblikket en fængselsdom for et seksuelt overgreb på en 72-årig kvinde.

I tv-programmet »Sabado« gentager Hans Christian Wolters sin formodning om, at den lille pige er blevet myrdet, og at det er Christian Brueckner, der har slået hende ihjel.

Den sigtede Christian Brückner. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Foto: Carabinieri Vis mere Den sigtede Christian Brückner. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Foto: Carabinieri

Det skriver flere britiske medier, blandt dem The Sun, Daily Mail og Daily Mirror.

3. maj 2007 blev Madeleine McCann bortført, mens hun og hendes søskende var alene i ferielejligheden i Praia da Luz, og deres forældre spiste middag på en restaurant i nærheden.

Da værtinden Sandra Felgueiras spørger politimanden, om det er sandt, at »I har fundet noget af Madeleine McCann i Christian Brueckners bil,« svarede Wolters:

»Jeg vil ikke kommenterer på detaljer i efterforskningen.«

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Men journalisten presser på:

»Men I kan ikke afvise det?«

Hvortil efterforskningslederen medgiver:

»Jeg ønsker ikke at afvise det.«

Ferieresortet i Praia da Luz, hvor familien McCann boede, da Madeleine forsvandt. Foto: CARLOS COSTA Vis mere Ferieresortet i Praia da Luz, hvor familien McCann boede, da Madeleine forsvandt. Foto: CARLOS COSTA

Ifølge tysk lovgivning, må politiet ikke offentliggøre detaljer fra en efterforskning, før den mistænkte og vedkommendes advokater er blevet orienteret. Det skulle endnu ikke være sket i denne sag, skriver de britiske medier.

Christian Brueckner har været mistænkt i sagen i flere år, men han blev først formelt afhørt for få uger siden.

Han nægter sig skyldig og hævder, at han befandt sig flere kilometer væk fra Praia da Luz, da Madeleine McCann forsvandt.