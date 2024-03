Voldsomme vindstød væltede et træ tæt på forlystelse i Catalonien. Nogle af træets grene ramte gæster.

Mindst 14 mennesker blev kvæstet - to alvorligt - da et træ søndag væltede ned i en rutsjebane i forlystelsesparken PortAventura i Tarragona i det østlige Spanien.

- Søndag formiddag var voldsomme vindstød skyld i, at et træ væltede tæt på Tomahawk-forlystelsen, hedder det i en pressemeddelelse fra forlystelsesparken, som er populær blandt turister i Costa Dorada.

- Nogle af træets grene ramte besøgende i vognene i rutsjebanen, hedder det i pressemeddelelse fra forlystelsesparken.

Redningsmandskab i Catalonien siger, at de 14 kvæstede er under behandling. To er i kritisk tilstand og er indlagt på to forskellige hospitaler. Tre personer som er mindre hårdt kvæstet, er også indlagt.

Tomahawk-forlystelsen er en "børne-rutschebane med vilde stigninger og bratte fald", hedder det på PortAventuras hjemmeside.

/ritzau/Reuters