En dreng på 14 år er gået amok med en pistol i Texas, USA. Resultatet er tre døde teenagere og en fjerde, der blev såret, oplyser politiet.

Den 14-årige Abel Elias Acosta er stadigvæk på fri fod efter skyderiet, der fandt sted i søndags. Han betragtes som bevæbnet og farlig, siger politiet i Garland nord for Dallas, i en meddelelse.

Der er udlovet en dusør på 5.000 dollar (næsten 33.000 danske kroner) for informationer, der kan føre til hans anholdelse. Det skriver New York Post.

'Vi er overbeviste om, at Abel Acosta aktivt gemmer sig – og vi har brug for offentlighedens hjælp til at fange ham,' siger politiet på Facebook.

Faderen Richard Acosta har allerede meldt sig til politiet. Vis mere Faderen Richard Acosta har allerede meldt sig til politiet.

Den påståede pistolskytte, der er lidt over 155 centimeter høj og vejer godt 55 kilo, slap væk i en Dodge Ram, der blev kørt af hans far.

Faren hedder Richard Acosta, og han har nu meldt sig til politiet. Den 33-årige far kan se frem til sigtelser for mord, og han holdes bag tremmer med en kaution på en million amerikanske dollar.

Det dødelige angreb kan være gengældelse for en tidligere episode, der er foregået mod et af ofrene, siger politiet.

Overvågningskameraer viser den skjorteløse dreng krybe op til døren på en Texaco-tankstation. Han har baseballhat på og maske for ansigtet.

Han kigger ind ad vinduet og begynder at skyde løs med sin pistol. Stående i døren skyder han i adskillige retninger.

Ofrene var henholdsvis 14, 16 og 17 år. En 15-årig kok, der arbejdede på tankstationen, blev såret.

Politiet anholdt en 14-årig dagen efter skyderiet, men han er blevet løsladt uden nogen sigtelse,