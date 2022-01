Metropolitan Police har anholdt en 13-årig dreng, som man mistænker i en sag om et knivdrab på en 46-årig mand natten til tirsdag i Vestlondon. Det skriver Sky News.

Ifølge politiet døde Dariusz Wolosz en halv time efter, at betjente var blevet kaldt ud til en adresse i West Drayton.

Han blev behandlet af redningsfolk, men blev erklæret død omkring kl. 00:43.

Politiet har tidligere meldt ud, at man mener, at Dariusz Wolosz, som var polsk statsborger, blev angrebet af en »gruppe mænd« efter et skænderi.

Herefter var gruppen ifølge politiet flygtet i forskellige retninger.

Politiet beder nu om offentlighedens hjælp til at fastslå præcist, hvad der foregik.

»Området var travlt på det tidspunkt med forbipasserende trafik, og folk, der kørte forbi, kan meget vel have optaget episoden eller øjeblikkene lige før på deres videokamera i forruden,« siger detective chief inspector Wayne Jolley fra den politienhed, som efterforsker drabet.

Den 13-årige dreng er ifølge Sky News fortsat i politiets varetægt.