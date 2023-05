Norske Emely Frantzen tog sit eget liv i januar 2023. Hun blev kun 12 år.

Hendes forældre har anmeldt skolen hun gik på, Dysjaland skole, og kommunen hun boede i, Sola kommune, for, hvad de mener er et brud på undervisningsloven og retten til et trygt og godt skolemiljø.

De mener, at skolen ikke gjorde nok for at stoppe mobning. Det skriver norske Dagbladet, der har dækket sagen i længere tid.

Dengang Emely Frantzen gik i tredje klasse, underrettede hendes forældre første gang skolen og fortalte, at datteren blev udsat for udelukkelse og mobning.

Skolen reagerede ved at lave en såkaldt aktivitetsplan med tiltag, der skulle forbedre skolemiljøet for Emely Frantzen. Der blev lavet 13 planer af slagsen de næste 3,5 år, men mobningen stoppede aldrig.

Det viser Emely Frantzens journal fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Norge, som Dagbladet har set.

Brug for hjælp? Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så snak med nogen om det. Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-04. Du kan også kontakte den psykiatriske skadestue i din region eller din egen læge.

Forældrene mener, at der blev lagt et for stort ansvar på deres datter. De mener også, at skolen og kommunen har et medansvar for deres datters død.

Thomas Nordahl, professor i pædagogik, anerkender, at skolen har haft gode intentioner, da de lavede de mange aktivitetsplaner.

»Der bør være nogle klare tiltag i forhold til, hvad der skal ske i de sociale forløb, i undervisningen og pauserne, hvad der skal til for at sikre, at der ikke sker krænkelser. Det kan se ud til, at hun får et for stort ansvar,« siger Nordahl, som dog også understreger, at han udtaler sig på et almenpædagogisk grundlag og ikke tager stilling til politisagen.

Svaret fra skolen og kommunen:

»Dagbladet har konfronteret Dysjaland skole og Sola kommune med alle påstande i sagen. Rune Moen, kommunalchef for opvækst og kultur, svarer på skolens og kommunens vegne, at det er en dybt tragisk hændelse, og at skolen og kommunen tager elevernes ret til et trygt og godt skolemiljø meget alvorligt,« skriver Dagbladet i deres dækning.

Men da sagen lige nu efterforskes af politiet, ønsker kommunen og skolen ikke at kommentere enkeltstående krav. Læs hele svaret nederst i Dagbladets artikel.