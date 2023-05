Den igangværende klatringsæson kan meget vel vise sig at blive en af de værste nogensinde på verdens højeste bjerg.

Foreløbig har 11 bjergbestigere mistet livet på Mount Everest siden nytår.

I sidste uge herskede der stor set kaos på vejen mod toppen. Det anslås at over 500 mennesker nåede til tops i den uge. De udnyttede det gode vejr.

Ifølge The Himalayan Times har fire nepalesere og seks udenlandske klatrere mistet livet.

Den dobbeltamputerede bjergbestiger Hari Budha Magar på 43 år reagerer, da han kommer tilbage til Kathmandu i Nepal den 23. maj 2023. Han mistede begge sin ben i Afghanistan som britisk gurkhasoldat. Foto: NARENDRA SHRESTHA

Der er desuden seks andre bjergbestigere, der savnes på bjerget. Så dødstallet kan meget vel stige i de kommende dage.

Det årlige antal døde på Mount Everest set fra 1922 og indtil 2022 er næsten fem bjergbestigere. Dermed er antallet døde allerede over to gange den størrelse. Det skriver Outside Magazine.

Den dødeligste sæson på Everest var i 2014, hvor 16 bjergbestigere mistede livet. Den næstdødeligste var i 1996, hvor 15 klatrere døde.

Blandt de døde i år er den 40-årige australier Jason Bernard Kennison. Han døde undervejs ned ad bjerget i søndags.

Jason Bernard Kennison kom aldrig ned fra Mount Everest i live. Foto: Facebook

Kennison var ude for et frygteligt biluheld i 2006. Han besteg Everest for at rejse penge til en fond, der hjælper trafikofre.

»Vi er så stolte af hans præstationer og vi får megen trøst i at vide, at han klarede det til toppen. Det højeste sted på denne jorden,« skrev hans familie i en udtalelse.

De 11 døde er flere, end der døde sidste år. Da var der kun tre dødsfald.

Kun otte år er der død ti eller flere på Mount Everest. I 1982 (11), 1988 (10), 1996 (15), 2012 (10), 2014 (16), 2015 (13), og i 2019 (11).

Teltene med bjergbestigere står tæt i basecampen på Mount Everest. Tre nepalesiske klatrere mistede livet den 12. april 2023. Foto: ANG TASHI SHERPA

Sæsonen kan være slut mod slutningen af denne uge. Der kommer vindstød med over 45 km i timen.