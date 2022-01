»Hvordan kan du overleve sådan et mareridt uden for?«

Det spørgsmål bliver nu rejst, efter en ti-årig pige formåede at overleve 18 timer i en frysende vinterstorm i Rusland.

Det skriver USA News.

Hun forsvandt 13. januar fra skolen i byen Uglegorsk og blev fanget i den isnende kolde snestorm.

Snestormen havde ført til op mod to meter snedriver, hvilket førte til dårlig sigtbarhed.

Derfor blev der indledt et samarbejde mellem frivillige og myndigheder om at gennemsøge byen for at finde pigen.

Pigens overlevelseshemmelighed var en herreløs hund, som hun klyngede sig fast til for at få varmen.

Og det endte med at blive hendes redning. For først efter 18 timer blev hun fundet.

Der kom nemlig et tip fra en lokal person, der huskede at have set pigen lege med en herreløs hund nær et krisecenter.

Og her blev hun kort efter fundet under en lav altan, hvor hun krammede hunden.

»Det faktum, at pigen forblev i live i sådan et vejr, er virkelig et mirakel,« fortalte en af de frivillige eftersøgere.

Pigen blev efterfølgende bragt til et lokalt hospital, men kunne vende hjemme samme dag.