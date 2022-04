Der kan blive trængsel på FC Københavns centrale midtbane efter sommerferien.

For B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, kunne i onsdagens episode fortælle, at københavnerne allerede nu har sikret sig den første signing.

Lukas Lerager, der indtil nu blot har været lejet i italienske Genoa, bliver nu permanent FCK'er. Der var en indbygget købsobligation i aftalen med italienerne, som gør, at Lukas Lerager automatisk købes af FCK, så snart københavnerne har sikret sig europæisk deltagelse i den kommende sæson.

Og det har de med weekendens resultater, og dermed bliver Lerager til sommer altså fuldgyldig FCK-spiller.

Og han kan i den kommende sæson få konkurrence fra en svensker.

I vinterens transfervindue flirtede FCK alvorligt med den svenske landsholdsspiller Albin Ekdal, der i dag spiller i Serie A-klubben Sampdoria. Det blev dog aldrig til mere end snakke mellem – og det har længe i stedet lugtet af et sommerskifte hjem til svensk fodbold for den 32-årige svensker med de 66 landskampe.

Men Transfervinduet hører, at Ekdal fortsat holder døren åben for FC København, og at han er meget interesseret i at høre, hvad den danske hovedstadsklub kan tilbyde.

Så det lugter af, at vinterflirten kan blive til en sommerflirt.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra FCK's sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen.