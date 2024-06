16. juni klokken 18.00 sparkes den danske del af EM-slutrunden i gang, når Danmark møder Slovenien i Stuttgart. Derfor er det helt store spørgsmål nu: Hvem bliver de startende 11 for Danmark?

Efter den danske 2-1-sejr i testkampen mod arvefjenderne fra Sverige, kommer panelet i B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet - efter en stor debat - med deres bud på Danmarks startopstilling i den første gruppekamp. Du kan lytte til afsnittet i bunden af artiklen.

Der er dog ingen diskussion at spore, når det kommer til valget af keeper. Her mener panelet, at Kasper Schmeichel er det stensikre førstevalg. Derefter går snakken på, hvilken formation landstræner Kasper Hjulmand vælger at stille op med.

»Jeg tror, det bliver en 3-5-2 uden kanter. Ligesom den, at vi lige har spillet med mod Sverige. Det er den, der skal ordne Slovenien - og nok også bruges mod England,« siger B.T.s sportschef, Lasse Vøge.

Panelet i B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet tror på, at landstræner Kasper Hjulmand stiller op i en 3-5-2-formation i åbningskampen mod Slovenien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Panelet i B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet tror på, at landstræner Kasper Hjulmand stiller op i en 3-5-2-formation i åbningskampen mod Slovenien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den store diskussion starter ikke ved Danmarks bagerste tre, hvor panelet er enige om, at det er 'AC', Joachim Andersen og Jannik Vestergaard, som udgør bagkæden med 'AC' i midten, der kan skubbe lidt længere op og være spilstyrende, når Danmark har bolden.

Der er dog uenighed om, hvem der skal starte som højre back for Danmark.

»Jeg ville meget gerne se Alexander Bah på den,« siger Jonas Dalgård, efter B.T. havde ham som favorit til startpladsen i karakterne til de danske drenge på grund af en god præstation sejren mod Sverige.

Panelet kommer dog frem til, at Kasper Hjulmand tager det vante kort i brug i form af Joakim Mæhle, der så mange gange tidligere har præsteret stort for Danmark, når det virkelig gælder.

Pladsen på den defensive midtbane er virkelig et punkt, der skaber stor debat i panelet.

»Det gør Morten Hjulmand. Det tror jeg på,« siger Jonas Dalgård.

»Jeg tror ikke, at Morten Hjulmand starter inde. Det gør Christian Nørgaard, men jeg vil hellere se Morten Hjulmand eller Thomas Delaney spille ved siden af Pierre Emile-Højbjerg,« siger Simon Solkær Lassen.

»Jeg er enig med Simon her. Kasper Hjulmand er jo kæmpe Christian Nørgaard-fan,« lyder det fra Lasse Vøge, som også nævner, at de sikre kort på den tremandsmidtbane er Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Helt på toppen er der igen uenighed i panelet. Rasmus Højlund er det sikre valg, men hvem der starter sammen med Manchester United-angriberen, er der delte meninger om.

»I mange situationer mod Sverige så Rasmus Højlund lidt alene ud. Han var lidt isoleret. Der vil Yussuf Poulsen give Højlund noget mere plads,« siger Simon Solkær Lassen.

Panelet når dog frem til, at Kasper Hjulmand igen går med det sikre valg og snupper Jonas Wind som makker til Højlund. Derudover mener panelet, at Hjulmand kommer til at bruge en joker på den plads i løbet af slutrunden.

»Kasper Hjulmand har altid en rolle til Dolberg. Måske i den sidste gruppekamp mod Serbien i en jokerrolle,« siger Lasse Vøge.

Vind to billetter til Champions Battle 2024, hvor Holger Rune og Caroline Wozniacki dyster mod Svitolina og Monfils i Jyske Bank Boxen. Deltag i B.T.s konkurrence her.