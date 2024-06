I en ægte tjubang-kamp vandt Danmark 2-1 i den første af to EM-forberedelser, da Jon Dahls svenske tropper blev sparket ud af Parken.

Der var masser af chancer i en medrivende fodboldkamp, hvor Pierre-Emile Højbjerg indledte ballet efter et minut, inden Alexander Isak udlignede kort efter.

Matchvinder blev en sprudlende Christian Eriksen med et forrygende mål i en kamp, der lover RIGTIG godt inden EM - for flere landsholdsspillere, mens andre må se sig nervøse over skulderen. Herunder kan du se B.T.s karakterer til landsholdet.

Rønnow fik chancen i stedet for Kasper Schmeichel, hvis albue Kasper Hjulmand intet vil risikere med før EM. Union Berlin-målmanden gjorde det hæderligt i feltet og tog en vild refleksredning i anden halvleg, men i spillet med fødderne var der store mangler.

Hva' skete der lige der Rasmus Nissen Kristensen? Manden med det uendelige navn var rykket ind i midterforsvaret og var en del af en rystende usikker trio i første halvleg. I anden halvleg blev det bedre, og han krydrede det hele med en smuk dribletur, der var lige ved at ende i en drømmekasse.

Han var bastionen, der tog fra med flere syngende tacklinger og enormt vigtige indgreb, når svenskerne med lethed stormede gennem de danske forposter. Blev skiftet ud efter første halvleg.

Havde problemer mod svenskerne og var en del af de store problemer i indledningen, hvor han ofte blev løbet bagom. Men så kom han ind i midten, og dét fungerede for Vestergaard, der spillede sig op i anden halvleg.

Blev skiftet ud, fordi han for nylig er vendt tilbage fra skade. Men hold nu op, vi gad godt have set ham endnu længere tid. Nød den enorme plads han fik at boltre sig på, og kort før hans udskiftning viste han prøver på sit vilde drive. Lige nu har vi ham som favorit til højrebacken.

Det lignede, at han fulgte en IKEA-brugsanvisning, som han helt alene stormede ind og prikkede bolden i kassen på en perfekt udført hjørnesparkskombination - og det satte fut i Parken. Perfekt start for anføreren, men derfra blev det svingende og dynamoens mangler på bolden blev udstillet.

Han lignede ofte en mand, der var sejlet alene ud i Øresund uden GPS. Han blev spillet rundt om konstant og fyldte for lidt på midten. Det må have været guf for Delaney og Morten Hjulmand at se.

Så fik han vist lukket munden på alle dem, der mener, at hans hjørnespark kun når modstanderens første mand. Først med et millimeter præcist et til Højbjerg, og siden servede han bolden ind til fire-fem målchancer - og dét nye våben kan blive meget afgørende for Danmark til EM. Og så må vi bare lette på hatten for den kasse - smart dribling og iskoldt eksekveret i det lange hjørne. Perfekt timing med sådan en indsats, 'Crelle'!

Nu er vi nødt til at stille spørgsmålet. Skal han stadig være fast mand på landsholdet? Han blev kørt rundt af den sprudlende svenske offensiv og var konstant forkert placeret defensivt - og når han så skulle vise sig frem i offensiven blev det ALT for forhastet. Alexander Bah banker på til den plads, selvom Mæhle da blev snydt for et straffe til sidst.

Danmarks bedste i offensiven. Wind'en blæste i Parken og med hurtige afleveringer og vendinger væltede han svenskerne omkuld. Han skal starte om 11 dage - et eller andet sted på banen.

Vi havde bestilt svenske kødboller, men det var som om, vi kun fik kartoffelmosen. For den danske superstjerne moslede og lagde da en bund - men for sjældent kom de aktioner, der har fået Højlund til Manchester United og som giver os følelsen af at være mættet. Det må du gerne finde frem til EM.

Hans mave må have vendt sig i den første halvleg - for der var absolut INGEN kontrol over kampen, hvor svenskerne fløj igennem og skabte farlige situationer, når de ville. Men det var med en uprøvet konstellation, så han glæder sig nok i stedet over, at Danmark skabte godt med chancer - noget som har været en mangelvare i kvalifikationen. Og så blev det noget mere solidt, som kampen skred frem, mens Hjulmand gav tiltrængt spilletid til flere profiler.

---

Uha. Nyankommet til landsholdslejren, og stopperen lignede da også en, der lige var kommet ind fra et ødegårdsophold. Var heldig, at svenskerne ikke scorede kort inde i anden halvleg, men så fandt han fødderne og viste, hvorfor han byder sig til i truppen.

Sådan bliver helte født. Dét der returløb kort før tillægstiden fik hele Parken op af stolene - sådan noget elsker fodboldfans og trænere! Han giver ALT, når han er på banen og der gik da heller ikke mere end få minutter, før han havde knaldet Kulusevski tilbage til Skåne. Spændende takter i det indhop.

Vi går stærkt ud fra, at 'VK' er i den danske startopstilling, når det går løs i Tyskland. Han har i hvert fald ikke spillet sig af i de minutter, han har fået i den rødhvide. Heller ikke i aftes, hvor han igen leverede en fascinerende kombi af ungdommelig vildskab og rutineret snusfornuft.

Manden med landets lækreste hår kom ind og var med til at tackle initiativet over på danske fødder. Og det kan meget vel blive hans rolle i Tyskland - komme ind og ændre momentum

Uden for bedømmelse. Skiftet ind efter 78.

Uden for bedømmelse. Skiftet ind efter 86.