Thomas Delaney er fortid i Sevilla og skifter til Anderlecht - i hvert fald i den næste sæson.

B.T. kan afsløre, at den danske midtbanespiller tirsdag eftermiddag har sat sin signatur på en lejeaftale, der gælder for hele indeværende sæson.

Samtidig kan B.T. også løfte sløret for, at den belgiske storklub har sikret sig en købsoption, så den om et år kan købe ham fri på en kontrakt, der gælder til sommeren 2026.

Allerede mandag gennemgik han lægetjekket i den belgiske by, Gent, som B.T. også kunne fortælle som det første medie.

Tirsdag kom underskrifterne så på plads.

Dermed kommer Thomas Delaney ikke til FC København, selv om klubben denne sommer har ligget i forhandlinger med Sevilla om en lejeaftale.

Til forskel fra Anderlecht ønskede den danske klub dog ikke at have nogen forpligtelser i en aftale med Sevilla og ville blot leje ham, og det kunne den spanske klub ikke acceptere.

Nu har Anderlecht i stedet sikret den danske midtbaneprofil, der med spilletid regnes for et mand, der igen vil blive dansk landsholdsspiller.