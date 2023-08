Thomas Delaney er meget tæt på at få sin fremtid på plads.

B.T. kan afsløre, at den danske midtbanespiller er enig med Anderlecht om en lejeaftale for sæsonen, og at der samtidig er en option med i kontrakten, så den belgiske klub - hvis optionen bliver indløst - køber ham på en kontrakt, der gælder i to yderligere sæsoner.

Ifølge B.T.s oplysninger er mandag dagen, hvor afgørelsen om skiftet vil blive truffet.

Hvis alt går som forventet, vil døren mellem Thomas Delaney og FC København igen blive lukket, efter parterne, som B.T. tidligere har afsløret, denne sommer igen har forhandlet om en retur til Parken.

Som B.T. også understregede dengang, var der to scenarier for et skifte, og det adskilte parterne.

Hans klub Sevilla ville enten sælge eller leje Thomas Delaney ud med en mulighed for et senere salg, mens FC København ville leje ham uden nogen som helst forpligtelser.

Siden er danskerklubben Anderlecht kommet på banen, og som det belgiske medie Het Nieuwsblad kunne fortælle søndag, er parterne yderst tæt på en aftale.

Det er en lejeaftale med option på yderligere to sæsoner for Thomas Delaney.