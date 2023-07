FC København laver et kæmpe salg igen.

B.T. kan afslører, at Hákon Haraldsson bliver solgt til Lille for over 17 millioner euro, 127,5 millioner kroner.

Spilleren er mandag til lægetjek i den franske storklub.

B.T. har tidligere løftet sløret for forhandlingerne mellem klubberne, og nu er der endelig enighed og grønt lys, så kun formaliteter adskiller dem fra en handel

Det er blot fire måneder siden, at FC København forlængede kontrakten med sin juvel frem til sommeren 2027, men allerede nu skal han altså videre.

Som nævnt har forhandlingerne om Hákon Haraldsson stået på i lang tid, det kan man læse mere om her.