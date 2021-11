Trafikstyrelsen har 5. november bedt Østjyllands Politi rejse tiltale mod Nordic Seaplanes Invest.

Det sker på baggrund af, at Nordic Seaplanes skulle have afgivet urigtige oplysninger til Trafikstyrelsen i forbindelse med styrelsens tilsyn.

Det skriver check-in.dk.

Trafikstyrelsen modtog både 27. maj 2021 og 5. september 2021 anonyme henvendelser om, at virksomheden helt bevidst undlod at efterleve sikkerhedsforanstaltningerne fastsat af Trafikstyrelsen.

Det skriver Trafikstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derfor skulle Nordic Seaplanes Invest altså givet urigtige oplysninger i dokumentationsloggen, hvilket Trafikstyrelsen senere førte tilsyn med.

Og det er altså på den baggrund, at styrelsen nu har anmodet Østjyllands Politi om at rejse tiltage, ligesom de her indledt en påbudssag. De har desuden anmodet anklagemyndigheden om at undersøge, om der i den konkrete sag også er en overtrædelse af straffeloven.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Nordic Seaplanes og fra Østjyllands Politi,

Opdateres …