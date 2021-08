Et Arriva-tog, der kørte fra Aarhus mod Langå 15.25 mandag eftermiddag nåede ikke særlig langt, før det ikke kunne køre videre.

Ifølge Arrivas kommunikationsafdeling skyldes fejlen en computer, der er brudt sammen og som derfor gør, at toget ikke kan fortsætte.

»Af sikkerhedsmæssige årsager har vi været nødt til at holde passagerne i toget, indtil vi kan koble et andet togsæt på toget og fragte det ind til Langå Station,« siger kommunikationsmedarbejder i Arriva til B.T., Thomas Fog-Petersen.

En kilde, der har kontaktet B.T., klager over, at der ikke blev givet tilstrækkelig med information til passagererne, der nu er endt med at sidde over tre timer indespærret i toget, der ifølge kilden er »kogende varmt«.

»Vi er ret mange mennesker herinde. Jeg vil tro, vi er omkring 50. Togføreren svarer ikke på, hvad der skal ske, når han går gennem toget. Efter en time fik vi åbnet nogle vinduer, men det har ikke rigtig hjulpet. Og vi har ikke fået noget vand,« siger kilden.

Mandag kl. 18.20 holdt toget fortsat stille.

»Jeg har ikke kunnet få direkte information derude fra endnu, så jeg ved ikke, om lokoføreren ikke har haft mulighed for at hjælpe med at få luftet ud i toget,« siger Thomas Fog-Petersen fra Arriva.

Han understreger selvfølgelig, at passagererne bør informeres om fejlen. Men da han ikke ikke har kunnet komme direkte i kontakt med toget, ved han endnu ikke, hvad der er blevet sagt konkret over højttalerne.

Den anonyme kilde siger til B.T., at der ikke er givet noget information om, hvad der videre skal ske.

»Det er fuldstændigt uacceptabelt, når man sidder så mange mennesker og ikke ved, hvad der skal ske. Man kunne i det mindste give en briefing,« siger kilden.

Arriva oplyser til B.T. omkring kl. 18.30 mandag aften, at de forventer, at toget »snart« kan blive kørt ind til perron, og at togbusser derfra vil fragte passagerne videre til deres destination.

»På grund af det nedbrudte computersystem, har vi været nødt til at foretage manuelt arbejdet på toget, og det har desværre taget noget tid. Da toget holder på en dobbeltstrækning, har vi ikke bare kunne lukke passsagerne ud,« siger Thomas Fog-Petersen, der beklager hændelsen.