Østjyllands Politi har nu afsluttet en 54 år gammel drabssag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har brugt tre et halvt år på at foretage en række nye efterforskningsskridt i sagen om Marie Lock-Hansen, der i 1967 blev skudt og dræbt på sin bopæl i Højbjerg.

Den genoptagede efterforskning har dog ikke ført til opklaring.

Det var en henvendelse fra en borger tilbage i 2018, der fik Østjyllands Politi til at se nærmere på sagen igen. Henvendelsen var af en sådan karakter, at politiet vurderede, at der var grundlag for at genoptage efterforskningen.

»Den nye henvendelse blev holdt op imod sagens andre oplysninger og medførte, at politiet fandt det relevant at afhøre en 90-årig mand, bosiddende i Canada, som mistænkt for drabet,« siger advokaturchef Jacob Balsgaard.

Det lykkedes ikke politiet at afhøre den 90-årige mand, da han i juli 2018 via sin advokat meddelte, at han grundet sin fremskredne alder var bekymret for at sige noget, som han huskede forkert. Via advokaten oplyste han desuden, at han ikke havde noget med drabet at gøre.

Der var ikke stærkt nok mistankegrundlag til at foretage en anholdelse af manden eller kræve ham udleveret til Danmark. I stedet fortsatte politiet efterforskningen i Danmark for at efterprøve nogle af de oplysninger, der var tilgået i løbet af årenes løb.

I oktober 2020 afgik den ældre mand ved døden i Canada i en alder af 93 år.

Hjemme i Danmark blev flere vidner genafhørt, der blev foretaget nye DNA-analyser, og genstande fra gerningsstedet blev med ny teknologi afsøgt for fingeraftryk.

Derudover foretog politiet bl.a. udgravninger på to ejendomme i Højbjerg, da der var mistanke om, at gerningsvåbnet, som aldrig er blevet fundet, kunne være gemt eller nedgravet på stedet.

Opdateres...