Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lørdag eftermiddag er der mange kilometer lang ved Storebæltsbroen.

Kun ét spor et åbent i hver retning, fremgår det af Vejdirektoratets hjemmeside, efter en brolukning og 'redningsaktion' tidligere på dagen.

Hvad redningsaktionen har omhandlet, har politiet ikke meldt ud i nærmere detaljer.

Bilister på begge siden af broen må væbne sig med tålmodighed, da der vil gå en rum tid, før de kan passere broen.

Ifølge den vagthavende hos Vejdirektoratet strækker køen sig cirka 10-12 kilometer på begge sider af broen.

Det giver en forlænget rejsetid på cirka to timer for bilister fra Fyn, mens det forventes at tage cirka en time og 45 minutter for bilister, der kommer fra Sjællands-siden.

»Vi håber at kunne løsne op for køen engang i aften,« siger den vagthavende til B.T.

B.T. talte tidligere på dagen med Hanne Jæger fra Kerteminde, der havde siddet fast i køen siden formiddag.



Hun havde ellers forventningsfuldt sat snuden mod København for at overvære Dronningens regentjubilæum.

Ikke mindst, fordi hendes datter, som er gardehusar, er en af dem, der skal følge regenten mod hovedstadens rådhus på hesteryg.

»Det er jo den eneste gang, vi rigtig kommer til at se det – men det tror jeg ikke, vi kan nå,« fortalte Hanne Jæger.

Selvom Hanne Jæger havde stor forståelse for omstændighederne, var hun skuffet over at gå glip af sin datters store dag.

»Det er lidt en sjælden ting, at man kan få lov til at være med til både at se Dronningen og ens barn i pomp og pragt. Det er sådan en etikette-ting,« lød det fra den ærgerlige mor.

Opdateres...