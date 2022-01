82 poppeltræer, som pryder midterrabatten på et stykke af Ringgaden i Aarhus, udgør nu så stor en fare for trafikanterne, at de skal fældes.

Det oplyste Aarhus Kommune i sidste uge, og allerede denne uge er nedrivningsprojektet af de 40 år gamle træer gået i gang.

Men det omfattende arbejde med at fælde træerne kræver, at der lukkes et spor i hver kørselsretning på den trafikerede gade i godt en uges tid.

Det betyder, at man formentlig skal være ekstra opmærksom eller måske vælge en anden rute, mens arbejdet står på.

»For at genere trafikken mindst muligt fælder vi i aften- og nattetimerne,« skriver kommunen på Facebook.

Arbejdet vil foregå fra klokken 19-05 fra 17. januar, og arbejdet forventes at være færdigt 28 januar.

På kortet her kan du se, hvornår der arbejdes på de forskellige strækninger.

Her ses hvornår og hvor på Ringgaden, der fældes. Foto: Aarhus Kommune Vis mere Her ses hvornår og hvor på Ringgaden, der fældes. Foto: Aarhus Kommune

De store poppeltræer på Ringgaden skal fældes, fordi de er blevet for gamle og ustabile til at stå ved en trafikeret vej.

Det er Simon Skov, der er ekspert i risikotræer og seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, der har vurderet træerne.

Ifølge ham er det altså for risikabelt at lade dem stå.

»Poppeltræerne er store, men de er ikke stærke. De er pionertræer, og det betyder, at de hurtigt vokser sig store og smukke – men de bliver også hurtigt gamle og svækkede. De smider grene på vejene, og de har et ustabilt rodnet, som gør, at de er i fare for at vælte,« siger han i en pressemeddelelse.

Selvom de 82 poppeltræer har aftjent deres tid på Ringgaden, er de ikke færdige med at gøre nytte.

Stammerne får nyt hjem i byens skove og parker – blandt andet i den nye, midlertidige bypark på Pier 2 – hvor de fortsat kan være hjem for insekter, smådyr og svampe.

Midterrabatten kommer ikke til at stå tom længe. I foråret skal der nemlig plantes nye og flere træer på strækningen.