Hvis du har planer om at fare over Storebæltsbroen i weekenden, så kan du risikere at blive mødt af en lukket bro.

Og så må du altså holde og vente, til broen åbner igen.

På broen skal der nemlig i den kommende weekend testes bomme og tavler i forbindelse med de nye mobile autoværn på broen. Og det betyder en lukning af broen i to perioder. Det oplyser Sund & Bælt på deres hjemmeside.

Lukningen af broen, der altså forbinder Sjælland og Fyn, kommer dog kun til at finde sted natten til søndag, så trafikken på den måde forstyrres mindst muligt.

Men skulle du ende foran en lukket bro, så skal du heldigvis ikke holde den halve nat og vente på at komme over.

Storebæltsbroen vil nemlig kun blive lukket helt i to korte intervaller mellem klokken 02:00 og 04:30 natten til søndag.

Og de to spærringer vil desuden kun vare op til 25 minutter ad gangen.

Hastigheden på broen vil dog i forbindelse med arbejdet være nedsat, så selvom broen er åben, skal trafikanter stadig være opmærksomme på arbejdet på broen.