Kommer du syd fra Aarhus og skal ind til byen, så kan det godt være, du skal tjekke ruten, inden du sætter dig i din bil.

Oddervej mellem Beder og Malling er lige nu oversvømmet efter sidste uges massive nedbør.

Og det betyder altså, at den store indfaldsvej er spærret endnu længere, end forventet.

Det var meningen, at kommunen 22. september skulle påbegynde arbejdet med at etablere en ledning på tværs af vejen, som i fremtiden netop kan håndtere nedbør.

Men lige nu bruger Aarhus Kommune ressourcerne på noget andet. De er nemlig i gang med at pumpe vand væk fra vejen.

Det betyder også, at ledningsarbejdet udskydes til 29. september. Og det er altså et arbejde, der vil tage en hel uge.

Vejen er derfor ikke planlagt til at åbne før 5. oktober.

Bliver du berørt af afspærringen?

Selv herefter opfordres der dog fortsat til, at man undgår Oddervej i en periode, da den nye Bering-Bedervej er ved at blive anlagt.