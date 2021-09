Når du passerer byskilte i Aarhus, så skal du måske sænke hastigheden lidt yderligere, end du plejer.

I hvert fald, hvis det står til Socialdemokratiet i Aarhus.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Det er et nyt tiltag fra Transportministeriet, der gør det muligt at indføre 40 km/t byzoner i 15 danske kommuner, og det er altså den forsøgsordning, som Socialdemokratiet i Aarhus gerne vil være med i.

»Det handler først og fremmest om at nedbringe risikoen for ulykker, men også om at skabe et byrum, som er rarere at opholde sig i,« siger Steen Bording Andersen, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune.

Han forklarer, at man også er åben for at prøve det af i inde i Aarhus midtby på udvalgte strækninger.

I FDM er man dog forbeholden over for forsøgsordningen. Her mener man, at en hastighedsgrænse skal være fastsat på baggrund af trafiksikkerhed og -fremkommelighed, derfor skal det begrundes i lokale forhold og ikke fastsættes for en hel by.

Desuden mener FDM ikke, at det vil føre til færre ulykker, da det sjældent er fastoverskridelser, der skaber ulykker i byerne. Det er nærmere højresvingsulykker, hvor farten i forvejen er lav.