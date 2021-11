De kan være svære at huske, men glemmer du dem, kan det koste dyrt.

Bogstavelig talt. For glemmer du cykellygten, koster det dig 700 kroner i bøde. Ligesom du også kan være næsten umulig at se for de øvrige trafikanter, og det kan koste dig endnu dyrere.

Nu kommer der fokus på netop lygterne.

Fra mandag og to uger frem vil 30 udvalgte skoler på Vestegnen få besøg af lokalbetjente for Københavns Vestegns Politi.

Her vil de slå et slag for, at børn har lys på cyklen, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

»Stærke lys og gode reflekser kan være med til at undgå ulykker med cyklister i mørke, så sørg for, dit barn lyser godt op i mørket,« udtaler politiassistent ved Københavns Vestegns Politi, Cecilia Kisby i den udsendte pressemeddelelse.

Lige nu står solen op klokken otte og går ned klokken 15.50. Der er under otte timers dagslys og 16 timers mørke, og det bliver kun mørkere frem mod årets korteste dag, som bekendt er 21. december.

Ifølge loven skal dine lygter kunne ses tydeligt på mindst 300 meters afstand og være synlige fra siden, derfor opfordrer Cecilia Kisby til, at man får købt sig nogle gode og stærke nogle af slagsen.



»Vi glæder os rigtig meget til at komme forbi og til at tale med både børn og voksne om lys, om at blive set i mørket og om trafiksikkerhed,« udtaler Cecilia Kisbye videre i pressemeddelelsen.

Otte ud af ti bilister har svært ved at se cyklister i trafikken, når mørket falder på, det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige. Undersøgelsen viser også, at hver anden cyklist ikke har cykellygter på cyklen, når de cykler ud i mørket.