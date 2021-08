»Da jeg er bremset helt op, har jeg ikke manden i syne mere. Jeg ved reelt ikke, om jeg har kørt ham over.«

31-årige Søren Koster er lokomotivfører på andet år og havde fredag 13. august i år en vagt, han ikke lige foreløbig vil glemme.

Han havde fået æren af at have aftenvagten på kystlinjen i Nordsjælland. Samme dag var der den såkaldte 'puttefest' på Dyrehavsbakken, der er en form for introfest for alle 1.g'ere i Nordsjælland.

»Kort efter min vagt startede, kommer jeg kørende ind på Nørreport Station. Lige inden man kommer hen til perronen, er der en kurve, der gør, at man ser perronen med mennesker ret sent i forhold til andre stationer. Jeg ser så to unge mænd, der står meget tæt på skinnerne og virker ukoncentrerede, så jeg sænker farten lidt mere, end jeg plejer. Da jeg så kommer tættere, ser jeg en tredje ung mand, der er nede på skinnerne for at fange noget op. Jeg hamrer bremsen i og dytter alt, hvad jeg kan,« siger Søren Koster og fortsætter:

Unge 'tjatter' til hinanden på en togperron. Foto: New Land Vis mere Unge 'tjatter' til hinanden på en togperron. Foto: New Land

Tiden stod stille i et kort moment for Søren Koster. Lige indtil en af de to unge mænd, der stod på perronen, viste sin tommefinger til Søren Koster. Heldigvis var den unge mand stadig i live.

Og i live var de opblussede følelser hos Søren Koster også.

»Der kommer en masse følelser op indeni mig. Jeg koger indvendig. Jeg bliver nødt til lige at tage et til to minutter på Nørreport for at styre mine følelser og komme til hægterne igen.«

Senere på aften – tæt på Dyrehavsbakken – er Søren Koster igen tæt på at påkøre to unge mænd. 30-50 meter, før han kommer kørende med sine 80-100 kilometer i timen, ser han de unge mænd løbe over skinnerne.

»Man har ingen fornemmelse af, hvor hurtigt vi kommer kørende, og med lidt alkohol i blodet har man endnu mindre fornemmelse,« siger lokomotivføreren med henvisning til de unge mænds påklædning og drikkevarer i hånden.

Vagten var slut, og tilbage sad en frustreret lokomotivfører alene i sit hjem.

»Når man kommer hjem efter sådan en aften, er man fyldt med tanker. Vrede, frustration og en uforstående følelse over de unges handling. Men samtidig er det vigtig ikke at overtænke det, fordi så bliver man skør. Jeg sidder alene hele dagen, og man kan nemt overtænke ting, hvilket jeg helst ikke skal gøre, for så ender jeg med at køre med en konstant frygt.«

Han fortæller, at sådanne oplevelser kan påvirke hans daglige gang i lang tid.

»Det er klart, at når man kommer tilbage til et sted, man har haft sådan nogle nærpåkørselsoplevelser, så kigger man lige en gang ekstra, kører lidt langsommere og tænker lidt mere over tingene.«

DSB har to indmeldinger om nærpåkørselsoplevelser om dagen. Man forventer samtidig, at der er et stort mørketal, som ikke bliver rapporteret.

Kampagne skal sætte en stopper for unges færdsel på skinner

Et stigende antal unge i alderen 15 til 17 år fjoller rundt på togstationer og bliver en del af DSBs kedelige statistik over personer, der kommer alvorligt til skade eller i værste fald bliver dræbt i togtrafikken. Over 80 procent af dem er drenge.

ICEKIID skal hjælpe unge med at få respekt for togtrafikken. Foto: Oliver Knauer Vis mere ICEKIID skal hjælpe unge med at få respekt for togtrafikken. Foto: Oliver Knauer

Det vil DSB nu sætte en stopper for, og til at hjælpe med det har de allieret sig med den unge rapper ICEKIID, der selv har oplevet at miste en på grund af togpåkørsel, der skyldtes fuldskab.

Sangen hedder 'Aldrig glemt' og udkom på diverse streamingtjenester fredag.

»Vi har i DSB gennem en årrække set en stigende udfordring med unge drenge, der kommer rigtig galt af sted, fordi de simpelthen ikke tænker over faren ved deres adfærd på perronen. Det er en gruppe, der er svær at trænge igennem til – og vi vil gerne passe på dem. Derfor har vi måttet tænke anderledes,« siger sikkerhedschefen i DSB, Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

Han sammenligner det at fjolle rundt på en togperron med det at fjolle rundt på en motorvej.

»Hvis man så nogle unge fyre stå og tjatte til hinanden ved motorvejen, ville man straks tænke, at den var helt gal. Det gør man ikke på samme måde ved togperroner, hvilket er en fejl. Den bevidsthed skal ind i de unges hoveder.«

Siden 2019 har DSB oplevet 26 tilfælde af personpåkørsler på grund af fuldskab og/eller kådhed fra unge teenagere.

»Vi lavede en analyse for nogle år siden, der viste, at vi havde at gøre med et reelt problem her. Vi ønsker at ændre opfattelsen hos unge med at stå ved en togperron. Man skal have en vis form for respekt for det. Det håber vi, denne kampagne kan gøre – både for de unges, deres familiers og lokomotivførernes skyld,« afslutter sikkerhedschefen og bliver suppleret af Søren Koster.

»Jeg elsker mit job, og jeg håber ikke, at unge menneskers fuldskab og kådhed, som det var tilfældet i sidste uge, skal ødelægge den følelse. Det kan jeg godt frygte, hvis lignende episoder sker mange gange yderligere.«