»Få nu tændt de lygter!«

Både torsdag og fredag morgen var store dele af landet indhyllet i tæt tåge, og sigtbarheden var mange steder under 100 meter.

Det kunne desværre ses på antallet af uheld på både store og små veje flere steder, hvor der især torsdag var mange, der kørte galt i tågen.

Derfor var budskabet fra P4 Trafik da heller ikke til at tage fejl af:

Fortsat tæt tåge på Fyn. Blandt andet på Vestfyn. Flere opkald til #70100110 fra frustrerede bilister, som møder masser af medtrafikanter uden baglys. Få nu tændt de lygter for både din egen og dine medtrafikanters sikkerhed. Hvad siger reglerne: https://t.co/XZ3bknA8Nv #P4trafik — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) October 7, 2021

Her opfordrede man på Twitter bilisterne til at huske at få tændt baglygterne, fordi man morgenen og formiddagen igennem modtog mange opkald fra frustrerede bilister, der i tågen mødte mange medtrafikanter uden lys.

»Flere opkald fra frustrerede bilister, som møder masser af medtrafikanter uden baglys. Få nu tændt de lygter for både din egen og dine medtrafikanters sikkerhed,« lød det.

Desværre er det ikke nogen nyhed, at alt for mange danske bilister kører rundt i både tåge, sne og kraftig regn uden tilstrækkeligt lys på bilen.

Det er da også en sag, vi har skrevet om flere gange her på B.T.

I 2019 iværksatte transportministeren, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik sågar en kampagne, der forsøgte at minde bilisterne om, at de skulle huske at tænde baglygterne.

Dengang viste en undersøgelse, at seks ud af ti bilister i mørke eller dårligt vejr havde mødt medtrafikanter uden lys bagpå.

Af dem havde 13 procent oplevet farlige situationer med hårde opbremsninger eller undvigelsesmanøvre på grund af slukkede baglygter.

At dømme efter torsdagens oplevelser tyder noget på, at kampagnen ikke helt har haft den ønskede virkning.

Din internetbrowser understøtter ikke iframes. Det betyder, at videoen Husk at tænde baglygterne. ikke kan afspilles.

Problemerne opstår særligt i tåget, gråt og diset vejr, hvor sigtbarheden er dårlig.

Og hvis du undrer dig over, hvorfor slukkede baglygter overhovedet kan være et problem, så kommer forklaringen her:

Tilbage i 2011 betød ændrede EU-regler, at nye biler fremover skal leveres med særligt kørelys i forlygterne, men ikke i baglygterne.

Derfor tænder lyset bagpå ikke længere automatisk, når du drejer nøglen – medmindre du har fået din mekaniker til at omkode indstillingen på dine lygter.

Baggrunden for de nye regler var et ønske om at reducere benzinforbruget. Derfor er der på mange nye biler særlige lyssensorer, der sørger for at baglygterne selv tænder, når det bliver mørkt.

Som du sikkert selv har konstateret, når du kører rundt på vejene i dårligt vejr, er det ikke altid, at sensorerne reagerer i eksempelvis regn- eller snevejr.

Og rigtig mange af os glemmer altså også selv at gøre det.

»Selvom din bil har lyssensor, så er det ikke sikkert, at lyset tænder i for eksempel tåge eller snevejr, og så skal du altså selv huske at gøre det,« udtalte juridisk konsulent hos FDM, Dennis Lange, til B.T. i 2019, hvor vi også beskrev problemet.

Gode råd om lys på bilen 1. Hvornår skal der være lys i baglygterne

Der skal være lys foran på bilen hele døgnet. Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, for eksempel når det regner, sner eller er tåget. 2. Hvordan tjekker du om baglygterne tænder automatisk

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt baglygterne tænder automatisk, kan du starte bilen og derefter gå ud og kigge på baglygterne. Er de ikke tændt, og er det lygtetændingstid, skal du manuelt tænde nærlyset på bilen. Så er der lys både foran og bag på bilen. Se mere på www.sikkertrafik.dk/baglygter

Også politiet støder jævnligt på problemet, og hos Midt- og Vestsjællands Politi kalder vagtchefen det for »en klassiker.«

Kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard opfordrer bilisterne til at huske lyset både for og bag, men advarer samtidig om, at bilens særlige tågelygter kun skal bruges, hvis der er god afstand til øvrige bilister.

»Når vi snakker det almindelige kørelys, så er der i dagtimerne kun lovkrav om, at der skal være lys foran. På nogle biler er det kun forlygterne, der tænder automatisk, så her skal man være særlig opmærksom på, om der er lys bag på i dårligt vejr og tusmørke,« siger han og kommer med en opfordring til bilister med den type biler.

»Næste gang, du er til service, var det måske en idé at tale med værkstedet om at få stillet lyset om, så det også tænder automatisk bagpå.«