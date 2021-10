Må man køre 60, 80 eller 90 km/t. på landevejene?

Når trafikanter kører på landevejene, kan nålen i speedometeret hurtigt snige sig over den tilladte hastighed.

Det skyldes, at trafikanterne glemmer, hvor hurtigt de kører på de lange lige strækninger.

Men det skal et forsøg fra Vejdirektoratet være med til at lave om på.

Siden sidste efterår har der været anbragt et lille fartmærke på kantpælene på seks udvalgte vejstrækninger for at minde trafikanterne om hastighedsgrænsen.

Mærkaterne på kantpælene skal minde trafikanterne om at sænke hastigheden. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Mærkaterne på kantpælene skal minde trafikanterne om at sænke hastigheden. Foto: Vejdirektoratet

Og meningen er, at forsøget skal være med til at sænke hastigheden og på sigt redde liv.

»Vi har mange ulykker på landevejene, der skyldes, at folk kører for stærkt. Hvis vi kan minde den forreste bilist om at sænke hastigheden, kan den effekt forhåbentligt sprede sig som ringe i vandet til de bagvedkørende,« siger Niels Skjøde Agerholm, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet:

»Det kan potentielt være med til at forhindre ulykker og redde liv.«

Fartmærkerne på kantpælene er udstyret med reflekser og udformet som sorte tal, der kendes fra almindelige fartskilte. De er placeret på hver eller hver anden kantpæl i højre side af vejen på strækninger.

Fartmærkerne er placeret på kantpæle på udvalgte strækninger i Midt- og Vestjylland, hvor gennemsnitshastigheden ligger over 80 km/t.

Idéen er, at trafikanterne ser mærkaterne på kantpælene og bliver mindet om hastighedsgrænserne, når de suser forbi på landevejene.

»Når folk kører forbi, kan de godt læse, hvad der står på kantpælene. Derfor håber vi, at den hyppige påmindelse om farten kan få gennemsnitshastigheden til at falde,« siger Niels Skjøde Agerholm.

På kortet kan du se, på hvilke strækninger fartmærkerne er placeret. Foto: Vejdirektoratet Vis mere På kortet kan du se, på hvilke strækninger fartmærkerne er placeret. Foto: Vejdirektoratet

I Rådet for Sikker Trafik bakker man op om forsøget med fartmærkaterne på kantpælene. For høj fart er nemlig involveret i omkring fire ud af ti dødsulykker i trafikken.

Derfor håber man, at forsøget kan være med til at forhindre alvorlige ulykker med personskade på landevejene.

»Vi ved, at for høj fart er grund til mange alvorlige ulykker, og her er landevejene klart de farligste,« siger chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik Pernille Sølund Ehlers og uddyber:

»Hvis det her forsøg kan hjælpe med at få trafikanterne til at sænke hastighederne på landevejene, vil det være godt for trafiksikkerheden.«

Forsøget med kantpælene afsluttes dette efterår. Efterfølgende skal Vejdirektoratet evaluere og vurdere, om det er et intiativ, der skal udbredes til hele landet.