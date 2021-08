7.108.500 bødekroner.

Det er det beløb, det har udløst, siden to stærekasser blev sat op på Grenåvej i oktober 2018. Siden er der udskrevet 4.101 bøder.

Det viser friske tal fra Rigspolitiet, som TV2 Østjylland har fået indsigt i.

I alt har de to stærekasser målt 39.400 kontroltimer siden 2018. Og udover de mange fartbøder er der uddelt 512 klip i kørekortet.

Stærekasserne er, ifølge Rådet for Sikker Trafik, med til at øge trafiksikkerheden, da de kan se, at gennemsnitshastigheden falder de steder, man har sat standerne op.

Og hos Rådet for Sikker Trafik er man kun positivt stemt overfor stærekasserne.

»Der er mange, der kalder dem for pengemaskiner og fotofælder, men det er ikke sådan, at de bøder, der bliver opkrævet, går til citronmåne inde hos Østjyllands Politi. De går allesammen til vores fælles statskasse,« siger Jesper Søndergaard Hemmingen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, til TV2 Østjylland.

Det var daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA), der i sin tid besluttede at udskifte 20 af politiets fotovogne med stærekasser.

De fik dog en hård start på livet, da de blev udsat for hærværk af flere omgange.