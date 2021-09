Hvis du har bevæget dig omkring Marselisborg-området i Aarhus i disse dage, har du formentlig ikke kunne undgå at bemærke de mange biler, der kommer susende i høj fart.

Classic Race afholdes nemlig i Aarhus fra fredag 17. september til søndag 19. september.

Men det betyder altså også, at du kan forvente længere rejsetid. Dele af hele fem veje er nemlig spærret.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Det drejer sig om henholdsvis Strandvejen, Carl Nielsens Vej, Oddervej, Kongevejen og Marselisborg Grønnevej.

Vejdirektoratet oplyser, at man kan forvente en forlænget rejsetid på 5-10 minutter, hvis man skal passere en af vejene.

Classic Race i Aarhus er en racefestival, der foregår ved Mindeparken og Tangkrogen i Aarhus.

Racerløbet løb første gang af stablen i 2010 og har altså derfor 11 år på bagen.

HKH Prins Joachim og Tom Kristensen vil blandt andet være at finde blandt deltagerne.