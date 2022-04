Letbanen i Odense har langt om længe fået det sidste flueben og må nu køre med passagerer.

Det oplyser Trafikstyrelsen, som tirsdag har givet Odense Letbane den endelige godkendelse, i en pressemeddelelse.

Dialogen mellem letbanen og Trafikstyrelsen har været i gang i næsten ti år for i sidste ende at kunne komme i mål med de krævede godkendelser af sikkerheden.

Men selvom dialogen har været lang og til tider har kunne opfattes som en smule trang, så beskriver Christian Vesterager, der er vicedirektør i Trafikstyrelsen, samarbejdet med Odense Letbane som godt.

»Der har været tale om et langvarigt, ressourcekrævende og fagteknisk meget stort og kompliceret jernbaneprojekt, der sagtens kunne have haft flere udfordringer,« siger Christian Vesterager og fortsætter:

»Vi har imidlertid hele vejen igennem haft en virkelig god og tæt dialog om, hvad der løbende skulle til for at minimere risici og finde løsninger, så vi kunne komme godt i mål med letbanen. Det er jeg rigtig glad for er lykkedes til glæde for snart mange tusinde passagerer.«

Med den endelige godkendelse på plads, så kunne letbanen i teorien allerede begynde sin drift fra nu. Men den kommende måned forventer letbanen dog fortsat at gennemføre testkørsler.

Letbanens åbning i Odense er ad flere omgange blevet udskudt.

Senest på grund af en længere konflikt om en helt anden sikkerhedsgodkendelse hos Banedanmark. Den konflikt gjorde, at Odense Letbane i december blev nødt til at udskyde åbningen fra 'omkring årsskiftet' til nu 'sidste halvdel af maj'.

For bare en uge siden konstaterede bestyrelsesformanden for Odense Letbane, at der udover sikkerhedsgodkendelsen også er visse andre udestående ting, som for eksempel fliser og skilte, der mangler at komme på plads fra letbanens entreprenør Comsas side.

»Der er en hel del ting, der skal være på plads inden overdragelsen. Blandt andet sikkerhedscertifikatet, som Trafikstyrelsen skal give et thumbs up på,« siger bestyrelsesformanden i Odense Letbane, Jesper Rasmussen, i et interview med B.T.

Trafikstyrelsens godkendelse kommer i kølvandet på noget af et uvejr omkring letbanens passagerprognose, som både politikere og eksperter er bange for er skudt langt over målet.

Det betyder, at der i værste fald kan vente en årlig ekstraregning for tabte billetindtægter på hele 22 millioner kroner til de odenseanske skatteborgere, når letbanen begynder at køre.

Alternativt forslår letbanekontoret, at politikerne på rådhuset skal overveje forskellige 'pisk', der skal få borgerne over i letbanen. Herunder bilfrie zoner i byen og højere parkeringsafgifter.

Det skriver Odense Letbane selv i en orientering, som selskabet gav til kommunens økonomiudvalg torsdag.

Operatøren af letbanen i Odense, Keolis, har nu lige godt fire uger til at prøvekøre letbanen og få deres togpersonale klar til åbningen for de første officielle passagerer inden udgangen af maj.

»Men den tidsramme afhænger selvfølgelig af, om de prøvekørsler bliver succesfulde,« sagde formanden for godt en uge siden til B.T.