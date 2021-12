Ikke mange odenseanere kan være i tvivl om, at det kræver lidt ekstra tålmodighed at komme igennem Vindegade. Og den tålmodighed kan man godt holde fast i.

Et fjernvarmearbejde, som har været i gang i området i et stykke tid, vil igen have sin effekt på gennemkørslen.

Trafikken skal afvikles med såkaldt prioritering, som reguleres med lys, der viser, om man skal køre eller vente.

Det melder Odense Kommune ud i en pressemeddelelse, hvor de også afslører, at det kan komme til at have nogle konsekvenser for de trafikanter, som kører på vejen i de travle timer.

Man skal nemlig forvente køer på Vindegade, når den såkaldte prioritering er sat ind.

De ændrede forhold kommer til at gælde fra 7. til 21. december.

Det er, hvor Hans Tausens Gade rammer Vindegade, at arbejdet skal foretages.

Vejen, der både kører forbi Smagløse Café, gågaden og Odense Teater, har i en længere periode været ramt at fjernvarmearbejde, som også tidligere har betydet, at trafikken har været afviklet med prioritering.