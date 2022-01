Beton fra en bro på Valby Station har fra torsdagens allertidligste morgentimer skabt stort togkaos i hele hovedstadsområdet.

Al togtrafik fra stationen blev indstillet, mens teknikere straks rykkede ud for at undersøge, hvordan betonstykket løsrev sig fra broen over stationen.

Alt imens blev der aflyst og ændret afgange i hele regionen og på flere strækninger indsat togbusser for at få pendlere frem og tilbage.

Hvad, der konkret er sket, står fortsat i det uvisse. Det er nemlig meget begrænset, hvad Banedanmark, der ikke har haft mulighed for at stille op til interview, kan sige om situationen.

Her er ændringerne Regional- og Intercitytog Ingen af disse kører via Valby Station resten af torsdag. Togene kører i stedet via Ny Ellebjerg, hvor der dog ikke er plads til alle tog. Det betyder, at der resten af torsdag vil køre færre regionaltog mellem Østerport og Holbæk samt på strækningen mellem København H og Roskilde. S-tog Der kører togbusser mellem Rødovre og København H, mellem Flintholm og Valby samt mellem Brøndbyøster og København H. Linje B kører mellem Høje Taastrup og Brøndbyøster og igen mellem København H og Farum.

Linje Bx kører ikke.

Linje C kører mellem Frederikssund og Flintholm og igen mellem Hellerup og Klampenborg. Der er 30 minutters drift mellem Hellerup og Klampenborg.

Linje H kører ikke.

Der kører færre S-tog på linje B og C.

Linje A, E og F kører normalt.

I en skriftlig kommentar lyder det:

»Vi kan bekræfte, at et stykke beton er faldet ned fra brohvælvingen under Toftegårds Allé i Valby i nat. Derfor har al togtrafik under broen siden da af sikkerhedsmæssige hensyn været indstillet.«

Videre lyder det, at broen gennemgik et rutineeftersyn sidste år, og at der er planlagt et generaleftersyn i år.

»Vi har folk på stedet for at undersøge skadens omfang og for at vurdere, hvad der skal ske herfra.«

For nuværende kan Banedanmark ikke komme med en prognose for, hvornår man er færdig på stedet. Det betyder, at trafikken stadig er påvirket torsdag eftermiddag, hvor ingen tog standser på stationen.

»Prognosen, vi har fået fra Banedanmark, er lige nu, at S-togene forventeligt kan køre igen fra klokken 20. Men det er endnu ikke 100 procent sikkert,« fortæller informationschef ved DSB, Tony Bispeskov. Tilføjer så:

»Hvad angår fjerntog og regionaltog, er prognosen mere dyster. Her er forventningen, at man knokler hele natten, så man kan åbne for trafikken igen tidligt fredag morgen.«

Fra informationschefen lyder en opfordring til, at man som rejsende holder øje med DSBs hjemmeside og Rejseplanen.

Der kører ingen tog til Valby Station torsdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Der kører ingen tog til Valby Station torsdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk

Han forklarer, at det fortsat er muligt at komme fra A til B, men at pendlere undervejs kan opleve at skulle skifte undervejs.

»Man vil kunne komme frem, men det er klart, at hvis der ikke kører normale tog, kan det komme til at tage længere tid.«

Bliver man med en almindelig billet forsinket i mere end en halv time, vil DSBs rejsetidsgaranti træde i kraft. Man vil derfor kunne få sin billet refunderet eller erstattet med en ny til samme strækning.

For rejsende med rejsegaranti for pendlere vil kompensationen automatisk blive afregnet, lyder det fra Tony Bispeskov.