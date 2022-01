Tre mennesker kom mandag 3. januar til skade under en ulykke på Hillerødmotorvejens forlængelse nord for Isterødvejen. To af dem alvorligt.

Nu efterlyser Nordsjællands Politi vidner til episoden, der fandt sted omkring klokken 14.30.

Her stødte en varevogn, der kom kørende i nordgående retning, sammen med en personbil, der var på vej mod syd.

Mens varevognens fører pådrog sig lettere skader, kom både personbilens fører og en passager så alvorligt til skade, at de måtte på hospitalet.

Politiet forsøger nu at klarlægge forløbet, og det er i den forbindelse, man altså ser mod offentligheden for hjælp.

»Færdselsuheldet skete i begyndelsen af myldretiden, og der var tæt trafik på stedet, så der er formentlig flere trafikanter, der har set noget.«

»Dem vil vi meget gerne høre fra, så vi kan få kastet mere lys over hændelsesforløbet i sagen,« fortæller politikommissær Henrik Rasmussen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Til B.T. oplyser Nordsjællands Politi, at man i forbindelse med ulykken har foretaget tekniske undersøgelser på stedet.

Men at man altså har brug for vidners hjælp til at klarlægge, konkret hvad der er sket, og hvorvidt der skal rejses sigtelse i sagen.

Ved man noget om sagen, lyder opfordringen således, at man kontakter politiet på 114 eller nsj@politi.dk.