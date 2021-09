Trafikkaos sætter en stopper for en potentiel letbanestrækning til Aarhus Ø.

Det står klart, efter borgmesteren i Aarhus, Jakob Bundsgaard, tirsdag eftermiddag fremlagde sit forslag til Aarhus Kommunes budget 2022-2025.

Det skriver Stiften.dk.

»Det har vist sig at blive meget svært, grænsende til umuligt, at få Nørreport-krydset til at fungere med endnu en letbanestrækning,« siger Jacob Bundsgaard.

Nævner man krydset ved Nørreport i Aarhus overfor beboerne i byen, vil man formentlig meget hurtigt finde ud af, at krydset allerede nu er forbundet med en lang ventetid.

En letbanestrækning vil kun gøre den ventetid længere, og det går ikke, siger borgmesteren.

»Der er nu gået noget tid, hvor man har kunnet forsøge at finde en anden løsning, men ingen har haft et bud på, hvordan udfordringerne omkring det kryds kunne løses,« konstaterer han.

Hvordan beboerne nu skal komme med kollektiv trafik til Aarhus Ø er ikke fastlagt. Men arbejdet på at finde alternative løsninger iværksættes nu, meddelte borgmesteren tirsdag eftermiddag og vurderede, at det for eksempel kan være bybusser, så længe der er høj kapacitet.

For nu er der kun tale om et forslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022-2025, som partierne i Aarhus byråd netop er gået i gang med.