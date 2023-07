Nyheden om, at B.T. har hyret Lance Armstrong til at kommentere Tour de France, har vakt opsigt - også uden for landets grænser.

I Norge kom der hurtigt en række reaktioner på banen.

NRK spurgte den norske toprytter Edvald Boasson-Hagen, hvad han syntes om ansættelsen af amerikaneren, der fik frataget sine syv Tour-sejre efter at have erkendt et systematisk dopingmisbrug.

»Han har gjort mange vilde ting før. Men alle har mulighed for tilgivelse. Det er ikke noget, jeg tænker over. Der er mange andre i cirkusset, som har en fortid,« siger den rutinerede norske Tour-stjerne.

Omvendt forarget var NRK's sportskommentator Jan Petter Saltvedt, da han blev konfronteret med B.T.'s samarbejde med Lance Armstrong.

»Du joker? Det er så skamløst,« harcelerede kommentatoren.

Til VG reagerer den tidligere professionelle cykelrytter Mads Kaggestad også på nyheden.

»Det er fint nok, så længe han er åben om dopingmisbruget, hvis man spørger ham om det. Sådan at man får hele billedet med. Så er det helt fint for mig.«

B.T.'s sportschef, Kasper Haugaard, har delt overvejelserne om ansættelsen af den kontroversielle amerikaner.

»Vi er selvfølgelig godt klar over, at der hviler en skygge over hans Tour-historie. Men det ændrer ikke på, at Lance Armstrong kender løbet og sporten bedre end de fleste,« understreger Kasper Haugaard.

»Og når det kommer til den æra i cykelsporten, var han én af mange, der forbrød sig på reglerne – og mange andre dopingsyndere er i dag respekterede eksperter i diverse medier. «

»Så vi ser intet til hinder for, at han kan dele ud af sin ekspertise til B.T.s læsere.«

