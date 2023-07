TV 2 er ikke længere på den sorte liste hos Tour de France-holdet Bahrain-Victorious.

Det siger en talsmand for holdet til B.T., efter TV 2-profilen Rasmus Staghøj tirsdag fortalte, at TV 2 ikke måtte tale med holdets ryttere på grund af en række kritiske spørgsmål for et år siden.

Men tirsdag gik TV 2 og Bahrain-Victorious i dialog - og noget tyder på, at mæglingen har ført fred med sig.

»TV 2 har tidligere ikke været velkomne her - og de ved godt selv hvorfor. Men nu har vi en kontinuerlig dialog med dem, og vi har haft en snak med dem i dag (tirsdag, red.) - og de har som alle andre lov til at stille vores ryttere spørgsmål,« siger en talsperson fra Bahrain-Victorious til B.T.

Rasmus Staghøj, TV 2. Foto: Henrik Ohsten Vis mere Rasmus Staghøj, TV 2. Foto: Henrik Ohsten

Fejden mellem Bahrain-Victorious og TV 2 begyndte under sidste års Tour de France, da TV 2 med tanke på sportswashing spurgte flere af holdets ryttere, om de tænker over, hvor deres løn kommer fra.

Og det havde Bahrain-Victorious ikke tilladt TV 2 - ifølge Bahrain-Victorious fordi man vil have sine ryttere til at holde fokus på løbet.

»Vi foretrækker, at de (TV 2, red.) er ærlige og fortæller os, at de gerne vil stille vores ryttere nogle særlige spørgsmål. Det er vigtigt for os at vide, hvis de gerne vil stille spørgsmål om emner, der ligger udenfor løbet. For i så fald kan de tale med vores ledelse.«

»Vi vil ikke have, at vores ryttere skal tænke over de spørgsmål, kort før de kører etaper i det største løb i verden. Vi vil ikke have, at de tænker på emner uden for etapen, fordi de skal fokusere fuldt ud på løbet,« siger talsmanden til B.T.

Overfor B.T. forklarede Rasmus Staghøj tirsdag, at TV 2 udførte sin journalistiske pligt ved at stille spørgsmålene til Bahrains ryttere trods afvisningen fra holdets pressechef.

Nu kan Rasmus Staghøj fortælle om sagen i dagens udgave af 'Touren på bagsædet', som er B.T.s Tour de France-podcast, der dagligt dækker de store og små begivenheder fra de franske landeveje.