TV 2 er blacklistet af Tour de France-holdet Bahrain-Victorious.

Sådan lyder det fra TV 2-profilen Rasmus Staghøj, som hver dag dækker Tour de France intenst for den danske rettighedshaver, hvor han er vært på programmet AftenTour.

Årsagen er, at den tyske tv-station ARD tirsdag skriver, at Bahrain-Victorious ikke længere vil svare på spørgsmål fra ARD, fordi man har stillet spørgsmål om doping - og på samme sorte liste viser det sig, at TV 2 faktisk har været siden sidste års Tour de France.

Det forklarer Staghøj overfor B.T. tirsdag.

Rasmus Staghøj, TV 2. Foto: Henrik Ohsten Vis mere Rasmus Staghøj, TV 2. Foto: Henrik Ohsten

»Sidste år stillede vi spørgsmål til Bahrain-Victorious' ryttere om, hvorvidt de tænker over, hvor deres løn kommer fra med tanke på, at det, der foregår på hold som UAE og Bahrain-Victorious beskrives som sportswashing.«

»Pressechefen sagde dengang, at de ikke ville svare på vores spørgsmål. Vi spurgte alligevel, og da blev vi afbrudt, mens vi stillede spørgsmålene. Vi valgte at bringe nyheden om, at holdet nægtede deres ryttere at svare på de her spørgsmål, hvilket Bahrain blev så sure over, at vi ikke længere måtte tale med deres ryttere,« fortæller TV 2-værten til B.T.

Selvom den episode er et år siden, så lever Bahrain-Victorious' boykot af TV 2 i bedste velgående.

»For en måned siden var jeg til Dauphiné. Jeg havde glemt den her historie fra sidste år, så jeg interviewede bare deres ryttere, men så kom pressechefen igen og sagde, jeg lige skulle forbi ham, før jeg talte med deres ryttere.«

»Dagen efter spurgte jeg, om jeg måtte tale med rytteren Fred Wright. Men det blev et klart nej, og han lod det forstå, at vi stadigvæk ikke må tale med deres ryttere.«

»Det gælder også her til Tour de France, hvor pressechefen lige har forklaret til en kollega, at vi ikke må. Ikke efter det, der skete ved Dauphine, hvilket altså refererede til min opførsel for en måned siden,« siger Staghøj og afviser, at han lavede ballade:

»Jeg spurgte bare, om jeg måtte interviewe deres ryttere, og der fik jeg nej. Jeg spurgte så, om vi var blacklistet hos dem. Det filmede vi også. Han tog hånden op for kameraet og gik. Jeg kan ikke huske, hvad han svarede. Vi bragte det ikke.«

Rasmus Staghøj vil lade andre have holdninger til, hvordan Bahrain-Victorious håndterer holdets kommunikation.

»Men jeg kan bare konstatere, at de er det eneste hold, der har gjort det. Hverken Israel, UAE eller Jayco AlUla har gjort det. Dem har vi ikke behandlet anderledes. Vi har stillet de journalistisk rigtige spørgsmål til de forskellige hold,« slutter Staghøj, som forsikrer, at TV 2 vil blive ved at spørge Bahrain-Victorious om interviews med relevante ryttere.

»Vi får formentlig et nej. Det må vi så tage, og det lever vi med.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Bahrain-Victorious.

