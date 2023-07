Indtil videre har danske tv-seere spejdet forgæves efter Jonas Vingegaards lille familie ved årets Tour de France.

I fjor var hustruen Trine og datteren Frida her der og alle vegne, da de fulgte den danske cykelstjernes Tour-triumf på tættest hold.

Men snart bliver de genforenet, når Jumbo-Visma-rytteren får sin familie ned til Tour de France.

Det afslører Jonas Vingegaard.

Familien var de første, der fik et kram af Jonas Vingegaard, da det stod klart, at han vandt Tour de France i fjor.

»Ja, de kommer herned,« sagde den 26-årige dansker.

»De kommer herned søndag.«

Sidste år var Trine, Frida og svigermor Rosa med rundt hele vejen, men efterfølgende måtte familien sande, at det ikke passede den snart tre-årige datter særlig godt.

»Det gik ikke rigtig særlig godt for hende til sidst,« forklarede Jonas Vingegaard til B.T. i november 2022.

»På den måde forventer vi, at de skal rejse lidt mindre generelt. Men de kommer stadig og ser cykelløb. Bare i mindre omfang.«

Og det er altså tilfældet under Touren i år, men spørgsmålet er, om det er tilfældigt, at supporten kommer søndag.

Her skal der nemlig udkæmpes et stort bjergslag, når feltet skal over Puy de Dôme. Et ledt bjerg, der sidst var en del af Tour-ruten for 35 år siden.

