Det var Jonas Vingegaard, der stod på podiet, men det var ikke ham, der stjal det rød-hvide show i Paris.

For i armene havde den unge Jumbo-Visma-komet nemlig sin lille datter, Frida, da han skulle modtage hyldesten for sin andenplads i årets Tour de France.

Den lille pige er ikke engang fyldt et år, men mandag tog hun allerede det meste af Cykeldanmark med storm, da hun med nysgerrige øjne fulgte sin fars hyldest på første parket.

Et rørende øjeblik, der blev vist over hele verden, mens Jonas Vingegaards forældre stod som tilskuere på Champs-Élysées og fulgte med.

»At se det som farmor på sådan en dag, det er jo bare enormt rørende, og man bliver så glad,« fortæller Karina Vingegaard Rasmussen til B.T. og tilføjer en sjov detalje:

»Hendes mormor havde i øvrigt syet en lille, fin Jumbo-Visma-kjole, hun kunne have på i dagens anledning.«

Jonas Vingegaard satte efter søndagens podieceremoni da også selv ord på det rørende øjeblik, som han havde været en del af.

»Det var fantastisk. Skønt at se mine to piger igen. Det har jeg glædet mig til. Frida betyder alt for mig, og hun er bare så fantastisk,« lød det fra den danske komet, der næsten var tom for ord efter sin historiske præstation:

»Det er helt vildt og svært at finde ord for. Det hele ramlede i den første uge for os, men at slutte af på denne her måde er helt utroligt.«

Jonas Vingegaard har i løbet af de seneste tre uger overrasket alt og alle, da han på fremragende vis kørte en samlet andenplads i hus i sin Tour de France-debut.

Den danske cykelstjernes svigermor er i øvrigt Rosa Kildahl, der er kendt fra det populære tv-program 'Den store bagedyst', som også blev rørt til tårer over hele oplevelsen.

