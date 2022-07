Lyt til artiklen

Den afdøde cykelrytter Chris Anker Sørensen blev lørdag hyldet med et rørende øjeblik på 2. etape af Tour de France i Danmark.

Her viste helikopterskud et portræt af ham i græsset, da feltet passerede Holbæk. Det gjorde indtryk i den danske kommentatorboks med Dennis Ritter, Rolf Sørensen og Emil Vinjebo.

Men det var ikke alle, der fangede hyldesten.

For på Eurosport kommenterede Carlton Kirby og irske cykellegende Sean Kelly løbet. Men da billederne af Chris Anker Sørensen røg henover skærmen, anede Kirby ikke, hvem Anker Sørensen var.

'Hvem er det, vi ser her, Sean? Ingen anelse? Heller ikke mig. Jeg kan ikke rigtigt finde noget her i noterne,' lød det fra Kirby til Kelly undervejs.

'For Chris... Hvem end du var, letter vi på hatten,' sagde Kirby efterfølgende.

Og fejlen er ikke noget, cykelfans tager let på. Nej, de er decideret rasende. Her er et lille udpluk fra et hav af kommentarer på sociale medier:

'Kirby bliver betalt for at vide det. Hans uvidenhed tog vejret fra mig'

'Respektløst overfor en legende'

'Jeres kommentarer var så pinlige og i så dårlig smag'

'Som brite vil jeg gerne sige undskyld til danskerne for de kommentatorer'

'Kirby er så pinlig'

Kirby har for kort tid selv reageret på sin fejl.

'Undskylder for min hjernetåge omkring hyldesten af Chris Anker Sørensen. Jeg kunne ikke genkende billedet hurtigt nok, og mange af jer var vrede. Også mig,' skriver han på Twitter.

Etapen endte med en sejr til Fabio Jakobsen foran blandt andet Holbæk-drengen Mads Pedersen.

3. etape køres også i Danmark og starter i Vejle og slutter i Sønderborg. Du kan følge det hele her på B.T.